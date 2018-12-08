Garry Rodrigues 10 maç sonra golle tanıştı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Rizespor ile mücadele eden Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Mücadelede sarı-kırmızılıların başarılı kanat oyuncusu Garry Rodrigues, 40. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10 hafta sonra gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylardan dolayı 3 maç ceza alan yıldız futbolcu, Keçiörengücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Cezadan sonra ligdeki ilk maçını da Rizespor’a karşı oynayan Rodrigues, ligde en son 5. haftadaki Kasımpaşa maçında 2 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcunun ligde bu sezon 3 golü bulunuyor.