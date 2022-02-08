Real Madrid'e transferi ile dünya futbolunu sallayan Gareth Bale'in İspanya macerası sona eriyor. Madrid ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Galli yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

El Nacional'de yer alan habere göre Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gareth Bale, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 2013 yılında astronomik bir bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan ve o dönemin pahalı futbolcusu olan Gareth Bale, beklentileri karşılayamamsının ardından sezon sonu İspanyol ekibine veda edecek.

Yeni kadro yapılanması içerisinde olan Real Madrid ise takımın en yüksek maaş alan futbolcularından biri olan Bale'in ekonomik yükünden kurtulacak.

101 milyon Euro bonservis

Galli yıldız 2013 yılında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 101 milyon Euro bo0nservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu, ancak 32 yaşındaki futbolcunun İspanya macerası beklediği gibi geçmedi. Bale, bu süreç içerisinde takım ile birçok şampiyonluk kazanmasına rağmen sakatlıklar peşini bırakmadı ve beklentilerin altında kalması nedeniyle son dönemde taraftarların da tepkisini çekiyordu

Yeni adresi Tottenham

Bale'in futbolu kafasında bitirdiği ve emekli olacağına yönelik iddiaların aksine, yıldız futbolcunun eski takımı Tottenham'a transfer olacağı belirtilenler arasında yer alıyor.

Geçen sezon İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyen Galli yıldızın, Tottenham transferi ile son kez bir sözleşmeye imza atacağı ve Tottenham'daki sözleşmesi bittikten sonra kariyerini noktalayacağı iddia ediliyor.

2013 yılında Real Madrid'e transfer olan Bale, İspanyol devinde 255 maça çıkarken, 106 gol ve 77 asistlik performans gösterdi.



