Juventus’un corona virüsü ile mücadele eden Arjantinli 10 numarası Paulo Dybala, Real Madrid forması giyen yıldız isim Gareth Bale ile FIFA 20’de karşı karşıya geldi. Futbolsuz ve sporsuz geçen günlerden espor sahnesinde profesyonel sporcular da boy gösterirken UNICEF’in ‘Combat Corona’ adlı yardım kampanyası kapsamında iki isim bir maç yaptı.

Dybala, Real Madrid’i, Bale ise Manchester City’yi seçerken domine ettiği maçı 3-1’lik skorla rahat kazanan Dybala, karşısındaki rakibi Gareth Bale’e Real Madrid kadrosunda şans tanımaması dikkat çekti. Baskın oyununa karşı Agüero’nun golüyle 1-0 geri düşen Dybala; Karim Benzema’nın iki, Eden Hazard’ın da bir golüyle Bale’i geçerken, espor organizasyonu Ellevens Esports’un da ortağı olan Galli yıldız “Dürüst olmak gerekirse FIFA kariyerimi sona erdirdim! Savunmam yeterince iyi değildi” dedi.

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Kazanan taraf Dybala ise Bale ile bir daha rövanş için onun daha iyi oynadığı bir oyun oynamak istediğini söylerken tavsiyesi golf oldu. Çağrıyı kabul eden Bale, organizasyon ile ilgili açıklamasında evde keyifli vakit geçirmenin öneminden söz ederken “Bu yapacak bir şeyler bulmakla alakalı… Elbette belli noktalarda kendini evde izole etmekte zorluklar yaşayacaktır ancak evde kalır ve herkesi güvene alırsak, hayat kurtarmış oluruz” dedi.

Futbolcular esporda bir araya geldi

Espor yayın platformu Twitch’den naklen izleyicilerle buluşan organizasyona yıldız futbolcular Luke Shaw, Dominic Calvert-Lewin, Jordan Pickford ve Ruben Loftus-Cheek ve ünlü espor oyuncuları ile YouTuber'lar katıldı ve bağışlarla yaklaşık 17 bin Pound toplandı.