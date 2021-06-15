Gareth Bale: Türk taraftarının nasıl olduğunu biliyorum

Galler’in yıldız oyuncusu Gareth Bale, A Milli Takım ile oynanacak Euro 2020 A Grubu maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Gareth Bale, yarın Türkiye’yi destekleyecek büyük bir kitleye karşı oynayacaklarının bilincinde olduklarını aktararak, "Tabii ki çok büyük kalabalığın karşısında oynamak çok güzel olacak. Tüm oyuncular motive olacaklar. Bizim açımızdan belki iyi olmayan bir şey ama daha önce Türkiye’de de oynamıştım, Türk taraftarının nasıl olduğunu biliyorum. Bu kadar kalabalık insan topluğunu görmek bizim için de motive edici olacak. Umarım iki taraf içinde iyi bir maç olur. Bizim için çok büyük bir sorun değil, düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile bizim için önemli değil. Daha önce böyle atmosferlerde oynadık, önemli olan sahaya çıkınca yüzde yüzümüzü vermek ve sakin oyunumuzu sürdürmek"

'Hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz'

"Kolektif olarak savunmak ve hücuma çıkmamız gerekiyor. Kimin gol attığı çok önemli değil hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz. Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız. Bence bu keyif alınacak bir ortam. Bunu iyi kullanırsak size motivasyon verecek bir unsur da olabilir." ifadelerini kullandı.

Bale, karşılaşmada öne geçmelerinin işlerini kolaylaştıracağını da aktardı.