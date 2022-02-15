İspanyol devi Real Madrid'deki geleceği merak edilen Gareth Bale'in, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti, Gareth Bale'in ayrılığını doğrulayarak, "Onunla herkesle konuşmaya çalıştığım gibi konuşuyorum. Bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum ve sorunları hakkında konuşuyorum. Kişisel iletişim, herkese saygı olduğu zaman iyidir. Geçmişte büyük bir motivasyonu yoktu ama burada hak ettiği gibi bitirmek istiyor. Bale bu kulübün Şampiyonlar Ligi'ni ve Copa del Rey'i kazanmasına yardımcı oldu... Onun buradaki sözleşmesini iyi bitirmesi kariyeri için iyi olur." sözlerini söyledi.

Tottenham iddiaları

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Real Madrid'den sezon sonu ayrılmaya hazırlanan Galli yıldızın eski takımı Tottenham'a transfer olacağı iddia ediliyor.

101 milyon Euro bonservis

Galli yıldız 2013 yılında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 101 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu, ancak 32 yaşındaki futbolcunun İspanya macerası beklediği gibi geçmedi. Bale, bu süreç içerisinde takım ile birçok şampiyonluk kazanmasına rağmen sakatlıklar peşini bırakmadı ve beklentilerin altında kalması nedeniyle son dönemde taraftarların da tepkisini çekiyordu.



