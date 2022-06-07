Gareth Bale için Cardiff City iddiası! Harekete geçtiler

Cardiff City, Galler kaptanı Gareth Bale'in transferi için harekete geçti. Championship ekibinin sahibi Türk iş insanı Mehmet Dalman, girişimler için İngiltere'ye uçtu. BBC'nin haberine göre, Cardiff maaşında yüklü bir indirime sıcak bakabilecek olan Bale'i ikna etmek için çaba harcıyor.

Cardiff doğumlu yıldız isim Southampton, Tottenham ve Real Madrid'de forma giydi. İspanya'da haftalık 600 bin sterlin kazanan Gareth Bale'in Cardiff'e evet demesi halinde maaşında kesintiye gitmesi bekleniyor.

Haberde Bale'in Tottenham'a dönüş veya MLS ekiplerinden birine transfer olması diğer seçenekler olarak belirtildi.

İspanya'da dokuz yıl geçirdikten sonra Real Madrid'den ayrılan 32 yaşındaki Bale, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün Ukrayna maçında serbest vuruştan attığı golle Galler'i 64 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıdı.





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