Real Madrid bu sezon iyice gözden düşen ve yeni sezonda kadroda düşünmediği yıldız oyuncusu Gareth Bale ile yollarını ayıracak. Real Madrid’in sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyla hiçbir şekilde sözleşme yenilemek için temasa geçmediği bilinirken, yıldız oyuncunun da kendisine yeni kulüp aradığı belirtildi.

Galli yıldız ile en yakından ilgilenen takımın ise MLS ekiplerinden DC United olduğu ve çoktan oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği gelen bilgiler arasında. DC United’ın teklifinin yeterince ciddi olduğu ve yıldız oyuncunun bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Washington Post’tan Steven Goff’un haberine göre yıldız oyuncu eğer bu teklifi kabul ederse 2018’de Wayne Rooney’nin DC United’a transfer olduğu dönemden daha fazla para kazanacak. O dönemde Wayne Rooney kontratının yanı sıra marka ve reklam anlaşmalarıyla birlikte yıllık 5 milyon dolar civarında para kazanıyordu.