League of Legends şampiyonaları, dünyanın ilk yüksek ödül havuzlu şampiyonaları olarak bilinmektedir. Bu oyunu herkes oynamasa bile herkes mutlaka duymuştur. Hem oyun evreni, hem de bu evren içindeki şampiyonlar benzersizdir. Bu şampiyonların arasında en önemlilerinden biri de Garen'dir.

League of Legens Şampiyonlarından Garen Kimdir?

Garen, Demacia ordusunun en büyük savaşçılarından biridir. O, Valoran topraklarında Demacia'nın Kudreti olarak bilinir. Ezeli rakipleri olan Noxus'la sayısız savaş yapmışlardır ve bu savaş meydanlarında pek çok kahraman doğmuş ve pek çoğu da ölmüştür. Garen'in ilk büyük savaşı da Sinsi Bıçak Katarina'ya karşı olmuştur. İkilinin arasındaki bu savaş gerçek bir savaş efsanesine dönüşmüştür ve hala da anlatılmaktadır. Garen bugün diyar diyar gezip kılıcına layık rakipler aramaktadır.

Garen Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Garen'in sahip olduğu mevcut rünleri;

İsabet + Azim: Yenilmez (100), Zafer (100), Efsane: Sıvışma (9), Efsane: Kan (91), Son Direniş (100). Kondisyon (100), Aşırı Büyüme (100).

İsabet + Büyücülük: Yenilmez (100), Zafer (100), Efsane: Çeviklik (100), Son Direniş (100). Bulut Pelerini (100), Sürat (100).

Garen'in sezon 11'de yenilenmiş olan rünleri;

İsabet: Yenilmez, Zafer, Efsane: Sıvışma, Son Direniş.

Azim: Aşırı Büyüme, İkinci Şans. +10 Değişken Kuvvet, + %9 Saldırı Hızı, +5 Zırh.

Garen'ın İtemları (Build)

Garen oyuna Doran'ın Kalkanı, Can İksiri ve Totem Uğuru (Ziynet) eşyalarından oluşan başlangıç eşya dizilimi ile başlamaktadır. Garen'in full build dizilimi ise şu şekildedir:

Gün Ateşi Pelerini: +425 can, +60 zırh. Özel pasif olarak alev kusan yeteneği yakındaki rakiplere saniyede 25 büyü hasarı verir. (Ücret 2900, satarken 800.)

Merkür'ün Adımları: +25 büyü direnci. Özel pasif gelişmiş hareket olarak +45 hareket hızı. Özel pasif - sıvışma: Yavaşlatma, sersemletme, korkutma, kışkırtma, susturma, dönüştürme, körleştirme, hareketsiz bırakma etkilerinin sürelerini %30 oranında kısaltır. (Ücret 1100, satarken, 350)

Kara Balta: +40 saldırı gücü, +400 can, bekleme süresinde %20 azalma. Özel pasif olarak rakip şampiyona fiziksel hasar verir, zırh değerini 6 saniye boyunda %4 azaltır. Özel Pasif - savaş galeyanı: 2 saniyeliğine +20 hareket hızı kazandırır. (Ücret 3000, satarken 950.)

Ruh Gömleği: +55 büyü direnci, +450 can, bekleme süresinde azalma, + 0 taban can yenilenmesi. Özel pasif: Tüm iyileştirme etkilerinde %30 artış. (Ücret 2800, satarken 800.)

Ölü Adamın Zırhı: +60 zırh, +425 can. Özel pasif - tam yol ileri: Hareket hızı 100 yükte 60 artar. Özel pasif - ezici vuruş: 100 yük biriktikten sonraki saldırılar 100 ek hasar verir, hedef 1 saniyeliğine %50 yavaşlar. (Ücret 2900, satarken 1100.)

Çivili Zırh: +250 can, +80 zırh. Özel pasif - diken: +25 büyü hasarı ve 1 saniyeliğine ağır yara. Özel pasif - soğuk çelik: Rakibin saldırı hızı 1 saniyeliğine azalır. (Ücret 2900, satarken 500.)

Garen'ın Counter Şampiyonları (Pickler)

Garen'ın karşısında zayıf olduğu şampiyonlar;

Darius - Savaşçı ve Tank

Yorick - Savaşçı ve Tank

Jayce - Savaşçı

Teemo - Suikastçi ve Savaşçı

Pantheon - Suikastçi ve Savaşçı

Garen'ın karşısında güçlü olduğu şampiyonlar;

Akali - Suikastçi ve Büyücü

Yasuo - Suikastçi ve Savaşçı

Jax - Suikastçi ve Savavşçı

Nasus - Savaşçı ve Tank

Renekton - Savaşçı ve Tank

Riven - Suikastçi ve Savaşçı

Garen'ın Kostümleri

Klasik Garen

Kızıl Garen

Çöl Askeri Garen

Komando Garen

Dehşet Şövalyesi Garen

Çetin Ceviz Garen

Çelik Kuvvet Garen

Asi Denizci Garen

Savaş Ustası Garen

Yüce Kral Garen