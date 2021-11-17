Garbine Muguruza ile Anett Kontaveit finale yükseldi

Bu yıl ilk defa Meksika’da düzenlenen toplam 5 milyon dolar ödüllü kadınlar sezon sonu turnuvasına, Guadalajara kentindeki Akron Stadı’nda oynanan yarı final maçlarıyla devam edildi.

Teklerde 4 numaralı seribaşı Maria Sakkari ile 8 numaralı seribaşı Anett Kontaveit karşılaştı. Estonyalı sporcu, toplam 2 saat 2 dakika süren maçta rakibini 6-1, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Diğer yarı final mücadelesinde ise iki İspanyol tenisçi, 7 numaralı seribaşı Paula Badosa ile 6 numaralı seribaşı Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.

Muguruza, vatandaşını 6-3’lük setlerle yenerek 1993 yılından bu yana turnuvada final bileti alan ilk İspanyol oldu.

AA