Gaps Diyeti, aslında bazı hastalıkların tedavisi için kullanılan bir diyet türüdür. Özellikle çocuk ve yetişkinlerde uygulanan bu diyet programı genellikle psikolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde tercih ediliyor.

Bağırsaklarda görülen bazı sorunlar, hem metabolizmayla ilgili hastalıklara hem de psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Bu açıdan bağırsak sağlığını korumak için doğru gıdaların alımı ve doğru beslenme çok önemlidir. Pek çok uzman sindirim sisteminin daha doğru ve sağlıklı çalışması için GAPS diyetini önermektedir.

Gaps Nedir?

GAPS diyeti genellikle bağırsak sağlığını düzenlemek için yapılan bir diyettir. Gaps diyeti kelime anlamı olarak Bağırsak ve Psikoloji Sendromu olarak bilinir. Diyet adını ise Gut And Psychology Syndrome kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. Gaps ne demek sorusu özellikle bu diyeti ya da sorunu yaşayanların sorduğu sorulardan birisidir. Genellikle bağırsak sorunlarına karşı önerilen bu diyette gaps ne demek sorusu sık sorulur.

Hasarlı bağırsak yağ ve dokusundan sızan toksinler zamanla hayati bazı organları da etkiler. Bu etkiler ilerleyen süreçte GAPS’a yol açıyor. Bu diyet sayesinde sızıntı olan bağırsak duvarı iyileştiriliyor. Sızıntının düzeltilmesi ile beraber farklı dokuların maruz kaldığı toksinler de ortadan kaldırılıyor.

Gaps Diyetinde Tüketilen Besinler

Gaps diyetine başlamak için öncelikle bu konuda uzman bir diyetisyene danışılmalıdır. Ayrıca diyet programından önce mutlaka sorunun kaynağı araştırılmalı ve buna göre uygun bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Bireylerde sağlıklı bir bağırsağa sahip olmak için beslenme türüne de dikkat edilmesi gerekir. Özellikle Gaps diyetini uygulamak isteyen kişiler bazı besinleri daha öncelikli olarak tüketmelidir. İşte bu besinler;

-Hindistan cevizi yağı,

-Avokado,

-Tatlı patates,

-Balkabağı,

-Ev yapımı turşu,

-Kırmızı pancar,

-Kemik ve ilik suyu,

-Ev yapımı yağlı yoğurt.

Gaps Diyet Programında Tarifler

Bu diyet programında listeye sadık kalmak çok önemlidir. Gaps diyeti listesi için öncelikle limon sıkılmış su ya da taze sıkılmış havuç suyu çok önemlidir. Genellikle bu diyet programında bağırsakları tedavi edici özelliği daha çok olan havuç, pancar ve kereviz, gibi sebzelere öncelik tanınması gerekir. Gaps diyetinde menü içeriği ise şu şekildedir;

1- Kahvaltı:

-Sızma zeytinyağı ile pişirilmiş yumurta ya da omlet.

-Domates, salatalık ve soğan.

-limon eklenmiş zencefil çayı ve 1 dilim ekmek.

2- Ara Öğün: 1 su bardağı kefir tüketilmesi gerekir.

3- Öğle yemeği: 1 kase yoğurtla beraber kıymalı ıspanak yemeği.

4- Ara Öğün: 1 su bardağı kolay hazmedilebilen sebze suyu.

5- Akşam yemeği: -1 su bardağı kemik suyu,

-Izgarada kırmızı ya da beyaz et,

-Haşlanmış brokoli ile havuç (Taze sıkılmış limon suyu ilave edilebilir)

6- Ara öğün: Yatmadan önce 1 su bardağı laktozsuz süt tüketilebilir.

Gaps Diyetinde Dikkat Edilmesi Gereken Püf Noktaları

Gaps Diyetini uygularken mutlaka beş püf noktasına dikkat edilmelidir. Bunlar;

- Et suyu ve kemik suyu hazırlanırken, düdüklü tencerenin mutlaka düşük ısıda bekletilmesi ve yemeğin pişirilmesi gerekir. Çünkü hızlı ve çok fazla ateşte pişirilen yemeklerde besin değeri kaybedilir.

- Marketten ve manavdan mutlaka taze gıda satın alınmalıdır. Alının her gıda mutlaka evde hazırlanmalıdır. Gaps diyeti ile iyileşenler mutlaka bu püf noktalara çok dikkat etmiştir.

- Doğal peynir tüketimine dikkat edilmelidir.

- Evde yapılan fermente ürünler ile şeker ihtiyacı giderilebilir. Özellikle çocuklarda şeker ihtiyacını gidermek için bu yönteme başvurulmalıdır.

- Diyet programında ortaya çıkacak enerji kaybını azaltmak için havuç gibi sebzelerden yararlanmak gerekir. Özellikle havuç ile soğandan yapılan yararlı çorbalar bu konuda idealdir.