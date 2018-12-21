Ganyan bayileri ve yarış severler DİKKAT!
Fanatik Hipodrom Editörü Cem Boşgelmez Yarış severlerin sorunları ve beklentilerini! Ganyan bayilerinin beklenti ve şikayetlerini! Ayrıca yarış basınındaki en güncel gelişmeleri yazdı. Boşgelmez'in çok ses getirecek köşe yazısını yarın Fanatik'in at yarışı eki Fanatik Hipodrom’da ve www.fanatik.com.tr'de okuyabilirsiniz.
Türkiye Jokey Kulübü 2019 yılı için Mali Genel Kurulu'nu yarın İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştiriyor. Tatlı - sert kalemiyle tanınan Fanatik Hipodrom Editörü Cem Boşgelmez
* Yarış severlerin sorunları ve beklentilerini
* Ganyan bayilerinin beklenti ve şikayetlerini
* Yarış basınındaki en güncel gelişmeleri
yazdı. Boşgelmez'in çok ses getirecek köşe yazısını yarın Fanatik'in at yarışı eki Fanatik Hipodrom’da ve www.fanatik.com.tr'de okuyabilirsiniz.