Ganyan bayileri ve yarış severler DİKKAT!

Fanatik Hipodrom Editörü Cem Boşgelmez Yarış severlerin sorunları ve beklentilerini! Ganyan bayilerinin beklenti ve şikayetlerini! Ayrıca yarış basınındaki en güncel gelişmeleri yazdı. Boşgelmez'in çok ses getirecek köşe yazısını yarın Fanatik'in at yarışı eki Fanatik Hipodrom’da ve www.fanatik.com.tr'de okuyabilirsiniz.

21 Aralık 2018, Cuma 16:47
- A +
Ganyan bayileri ve yarış severler DİKKAT!

Türkiye Jokey Kulübü 2019 yılı için Mali Genel Kurulu'nu yarın İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştiriyor. Tatlı - sert kalemiyle tanınan Fanatik Hipodrom Editörü Cem Boşgelmez

* Yarış severlerin sorunları ve beklentilerini

* Ganyan bayilerinin beklenti ve şikayetlerini

* Yarış basınındaki en güncel gelişmeleri

yazdı. Boşgelmez'in çok ses getirecek köşe yazısını yarın Fanatik'in at yarışı eki Fanatik Hipodrom’da ve www.fanatik.com.tr'de okuyabilirsiniz.

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.