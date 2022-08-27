MENÜ

Gani Erdi Gülaslan, Manisa BBSK'da

Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı.

27 Ağustos 2022, Cumartesi 22:06 Son Güncelleme:
- A +
Gani Erdi Gülaslan, Manisa BBSK'da

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçirecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer döneminin başından beri peşinde olduğu Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı. Manisa temsilcisinin yerli rotasyonunda elini güçlendirmesi planlanan 28 yaşında, 2.03 boyundaki Erdi, kariyerinde daha önce Bornova Belediyespor, Göztepe , Başkent Gençlik, Aliağa Petkimspor, Gelişim Koleji, Trabzonspor , Pınar Karşıyaka ve Afyon Belediyespor'da da görev yaptı.

Tecrübeli forvet, geçen sezon Türk Telekom'da ligde 4.5 sayı, 2.7 ribaund, 1.4 asist, Avrupa'da Eurocup'ta ise 6.2 sayı, 2.3 ribaund, 1.8 asist ortalamaları yakaladı. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...