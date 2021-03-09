League of Legends piyasaya çıktığı ilk günden bu yana büyük kitleleri etkisi altına almış bir oyundur. Çok geniş bir oyun evreni vardır ve içinde pek çok karakter (ya da şampiyon) barındırır. Bu şampiyonlardan biri de Gangplank'dır.

League of Legends Şampiyonlarından Gangplank Kimdir?

Gangplank, ne yapacağı hiçbir zaman belli olmayan, acımasız bir şampiyondur. Yağmacıların ve talancıların tahtından indirilmiş olan kralıdır. Gangplank zamanında Bilgewater'ı yönetiyordu ama tahtından indirildi. Bugünse bu öfkeyle her zamankinden daha tehlikeli. Bilgewater'ı asla bırakmak istemiyor ve bu yüzden de daha da vahşileşmiş bir durumda. Gangplank, Bilgewater'ı bırakmaktansa, orayı kana bulamayı göze almış halde. Bu yüzden de kaybettiklerini geri almak inanılmaz bir arzu duyuyor.

Gangplank Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Gangplank'ın sahip olduğu rünler;

Azim + İlham: Hortlağın Pençesi (100), Tahrip (98), Kalkan Darbesi (2), Kondisyon (2), İkinci Şans (31), Kemik Zırh (67), Aşırı Büyüme (81), Canlandır (14), Gözü Kara (5). Sihirli Pabuçlar (46), Peksimet Teslimatı (97), Kozmik Sezgi (2), Zaman Büken Karışım (55).

Azim + Hakimiyet: Hortlağın Pençesi (100), Tahrip (100), İkinci Şans (34), Kemik Zırh (66), Aşırı Büyüme (90), Canlandır (10). Kan Tadı (100), Açgözlü Avcı (42), Mükemmel Avcı (58).

Azim + Büyücülük: Hortlağın Pençesi (100), Tahrip (100), Kondisyon (8), İkinci Şans (8), Kemik Zırh (85), Aşırı Büyüme (92), Gözü Kara (8). Mana Akışı Yüzüğü (92), Yücelik (100), Yaklaşan Fırtına (8).

Gangplank'ın 11. sezonda yenilenen rünleri;

Azim: Hortlağın Pençesi, Talim, Kemik Zırh, Metanet.

İlham: Sihirli Pabuçlar, Peksimet Teslimatı, + %9 Saldırı Hızı, +10 Değişken Kuvvet, +5 Zırh.

Gangplank Itemları (Build)

Gangplank'ın Musibet İksiri ve Totem Uğuru (Ziynet) olmak üzere iki adet başlangıç eşyası bulunmaktadır. Gangplank full build dizilimi ise şöyledir:

Üçlü Kuvvet: can +250, saldırı gücü +25, saldırı hızı + %40, bekleme süresinde %20 azalma, hareket hızı + %5, mana +250. Özel pasif hareketler: Savaş galeyanı ve büyülü kılıç. (Toplam ücret 3733, satarken, 333)

Ninja Tabisi: Zırh +30. Özel pasif olarak normal saldırı hasarının 'unu engeller. Özel pasif gelişmiş hareket: Hareket hızı +45. (Toplam ücret 110, satarken 500)

Ebedi Kılıç: Saldırı gücü +80, kritik vuruş ihtimali + %25. Özel pasif: Kritik vuruşlar %200 değil, %225 hasar yaratır. (Toplam ücret 3400, satarken 425)

Ölümün Dansı: Saldırı gücü +80, bekleme süresinde azalma. Özel pasif: Verilen hasarın 'i kadar iyileşme. (Toplam ücret 3500, satarken 625)

Malmortius'un Ağzı: Saldırı gücü +50, büyü direnci +45, bekleme süresinde azalma. Özel pasif hareketler: Can simidi ve cankurtaran. (Toplam ücret 3250, satarken 850)

Koruyucu Melek: Saldırı gücü +40, zırh +30. Özel pasif: Ölümcül hasar alındığında taban canın %50'si ve azami mananın %30'unu yeniler. (Toplam ücret 2400, satarken 200)

Ganplank'ın Counter Şampiyonları (Pickler)

Gangplank'ın karşısında zayıf olduğu rakipler;

Fiora, Suiastçi ve Savaşçı

Irelia - Savaşçı ve Tank

Jax - Suikastçi ve Savaşçı

Pantheon - Suikastçi ve Savaşçı

Riven - Suikastçi ve Savaşçı

Gangplank'ın karşısında güçlü olduğu rakipler;

Kassadin - Suikastçi ve Büyücü

Malzahar - Suikastçi ve Büyücü

Nasus - Savaşçı ve Tank

Teemo - Suikastçi ve Nişancı

Renekton - Savaşçı ve Tank

Gangplank'ın Kostümleri

Klasik Gangplank

Korkunç Gangplank

Denizci Gangplank

Nefer Gangplank

Oyuncak Asker Gangplank

Özel Harekat Gangplank

Barbaros Gangplank

Kaptan Gangplank

Dehşet Yıldızı Gangplank

Havuz Partisi Gangplank