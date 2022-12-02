Dünya Kupası H Grubu'nda Gana ile Uruguay, 3. maçta karşı karşıya gelecekler. Grupta -2 averajlı Uruguay'ın 1 puanı var ve attığıyla yediği eşit olan 3 puanlı Gana karşısında kazanmak zorundalar. Güney Amerika ekibine bu akşam, galibiyet de yetmeyebilir. Çünkü 3 puanın yanı sıra diğer maçta da -1 averajlı 1 puanlı Güney Kore'nin, Son 16 biletini alan +3 averajlı 6 puanlı lider Portekiz karşısında kazanmaması lazım. Uruguay ve Güney Kore aynı anda kazanır ise genel averajı daha iyi olan 2. sırayı alacak. Gana kazanırsa, bileti kapıyor. Afrika temsilcisi berabere kalırsa da averaja takılmadan bir üst tura çıkması için Portekiz'in diğer mücadelede kazanması ya da berabere kalması yeterli. Uruguay'da Maxi Gomez'in ilk 11'de yer alacağı, Muslera ve Torreira'nın yine yedek bekleyeceği gelen haberler arasında.

Gana-Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Janoub Stadı'nda oynanacak Gana-Uruguay maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gana-Uruguay muhtemel 11'ler:

Gana: Ati-Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah, Partey, Samed, Kudus, A. Ayew, J. Ayew, Williams

Uruguay: Rochet, Gimenez, Godin, Coates, Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera, Nunez, Gomez







