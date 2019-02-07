Gamze Takmaz’a sürpriz doğum günü kutlaması

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının başarılı oyuncusu Gamze Takmaz’ın 28 yaş günü dün antrenmanda sürpriz kutlama yapıldı.

Ligin 18.haftasında Cumartesi günü deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda dün yapılan antrenmanda hem sürpriz ziyaretçileri hem de sürpriz doğum günü yapıldı. Bellona Kayseri Basketbol takımı oyuncusu Gamze Takmaz’ın doğum günü olması nedeniyle CHP Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu ve eşi Sinan Karaoğlu başarılı oyuncunun mutlu gününde yalnız bırakmadılar. Takım arkadaşları ile birlikte pastayı üfleyen Gamze Takmaz ardından tebrikleri kabul etti.

İHA