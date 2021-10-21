Gamze Soğuksu ve Kevser Tütüncü, final biletini kaptı!

Karadağ’ın Budva şehrinde düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde kadınlarda altı milli sporcu ringe çıktı. Ay-Yıldızlı boksörlerden 52 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Gamze Soğuksu, Polonyalı rakibi Prymaczenko Nikola’yı, 54 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Kevser Tütüncü de Ukraynalı rakibi Iryna Melnyk’i mağlup ederek finale yükseldi.

Diğer milli boksörlerden 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 63 kiloda Ece Asude Ediz, 66 kiloda Ayşe Doğan ve 81 kiloda Senanur Kocaoğlu, yarı final müsabakalarında rakiplerine mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda final müsabakaları, 23 Ekim Cumartesi günü yapılacak. (AA)