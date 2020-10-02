Gamma Gaming, Fortnite takımını duyurdu

Gamma Gaming’in kurucusu Arsenal FC takımının futbol oyunculardan Sead Kolašinac, geçtiğimiz günlerde Fortnite liglerine güçlü bir takımla giriş yapacaklarını açıkladı. 22 Eylül’de kurulan Gamma Gaming, Fornite takımını ve Adidas ile ürettikleri takım formalarını espor severlere sundu.

“Hazır olun.” Diyerek yaptıkları ilk paylaşımda organizasyondaki takımların ‘gaming-house’u, özel araçları ve takım formalarını görüyoruz. Organizasyonun resmi hesabından yaptığı diğer paylaşımlar ise organizasyonun Avrupa liginde yer alacak Fortnite takımına dair bilgiler yer alıyor.

Gamma Gaming’in Fortnite takımındaki isimler şu anda şu şekilde:

Thomas "Th0masHD" Høxbro Davidsen

Thomas "Tschinken" Hörak

Kami

Merijin

GG_Obitoo (geliştirme oyuncusu)

GGmambo (geliştirme oyuncusu)

Açıklanan kadroda maça çıkacak ana kadro dışında iki de genç yetenek yer alıyor. Organizasyonun Almanya’da yer alan takım evine ait iç mekân görüntülerinin de yer aldığı video oyuncuları tek tek tanıtıyor.

Bu kadroyla Gamma Gaming, Gamepedia verilerine göre “Power Ranking” yani oyuncuların başarı oranlarına göre Avrupa’daki takımlar arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Hürriyet







