Gamify Şubat 2021 turnuva takvimi açıklandı
Gamify, her ay düzenlediği oyun turnuvaları ile binlerce oyuncuyu aynı çatı altında topluyor. Brawl Stars, Free Fire, Warface, Fortnite ve League of Legends gibi farklı türlerden oyunların yer aldığı 28 farklı turnuvada toplam 41.000 TL’lik ödül oyuncularla buluşacak.
Türkiye’nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, oyun turnuvalarına hız kesmeden devam ediyor. ‘’28 Gün 28 Turnuva’’ konseptiyle düzenlenen etkinliklerde oyuncular mobil, PC ve konsol kategorilerinde yarışabilecek. Turnuva, ilk gününde dünyanın en ünlü mobil oyunlarından biri olan Brawl Stars ile başlayacak. Brawl Stars’ın yanı sıra Free Fire, PUBG Lite, COD Mobile, League of Legends Wild Rift, Brawlhalla, Kafa Topu 2 ve bu ay ilk kez turnuva takvimine eklenen Basketball Arena mobil oyun kategorisinde oyuncuların kozlarını paylaştığı oyunlar arasında olacak.
Konsol ve PC kategorisinde ise Warface, League of Legends, FIFA 21, PUBG, Rocket League, Fortnite, COD: Warzone, Zula ve Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyuncuların kıyasıya rekabet ettiği oyunlar olacak. Turnuvanın kazananları toplam 41.000 TL’lik ödülün sahibi olacak.