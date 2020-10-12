Gamer Arena organizatörlüğünde düzenlenecek ve 64 takımın katılım sağlayacağı Gamer Arena VALORANT turnuvası 15 Ekim’de başlıyor.

Özellikle Covid 19 pandemisi nedeniyle online düzenlenen turunvalarla Gamer Arena adına oyuncular oldukça aşina hale geldi. Geçtiğimiz ay 20.000 GA Coin ödüllü bir CS:GO turnuvası düzenleyen Gamer Arena, bu sefer de VALORANT oyuncularını sevindirecek bir haberle geliyor. 64 takımın katılımı ile gerçekleşecek Gamer Arena VALORANT turnuvası ödülü ise tam 20.000 GA Coin olacak. Turnuva tarihleri ise 15-16-17 Ekim. Final maçı ise Gamer Arena Twitch hesabından canlı yayınlanacak.

Turnuvaya katılım sağlamak isteyen VALORANT oyuncuları, yukarıdaki Tweet üzerinden, ya da Gamer Arena web sitesi üzerinden gerekli bilgileri bulabilir, turnuvaya kayıt sağlayabilir.

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