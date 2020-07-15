GAMEHYPE Etkinlikleri 16-17 Temmuz’da başlıyor

Beklenen GAMEHYPE etkinliği için geri sayım başladı. 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde Gamesata.com ve Forka Ticaret bünyesinde düzenlenecek olan #oyundakal etkinliği Ankara’da Anka Espor merkezinde yapılacak.

AMEHYPE etkinliği için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceği hatta akabinde de sürpriz hediyeler olacağı ifade edildi. 16 Temmuz 2020 tarihinde başlaması beklenen etkinliğin Western Dijital ve Corsair gibi köklü sponsorları bulunuyor. Etkinlik saat 12.00 ve 20.00 saatleri arasında devam edecek.

Etkinliğe katılım için yapmanız gerekenler

Turnuvalara ücretsiz olarak kendi bilgisayar ekipmanları ile katılım sağlayan ve kazanan oyunculara ise sürpriz hediyeler sunulacak. Etkinlikte League of Legends ve Valorant 1vs1 turnuvaları dışında kendi bilgisayarlarınız ile dilediğiniz oyunu deneyimleme şansı da bulunabilirsiniz.

• Birinci olan oyuncuya; Wd Green 120 GB Sdd

• İkinci veya üçüncü olan oyunculara ise Riot Points ve Valorant Points hediye edilecek.

17 Temmuz Cuma günü düzenlenecek ikinci etkinlik de yine 12.00 ile 20.00 saatleri arasında devam edecek.

Katılımlar yine tamamen ücretsiz olacak. İkinci etkinliğe Corsair sponsorluk ederken, CS:GO 1vs1 mini turnuvası da düzenlenecek. Koşulsuz şartsız ikinci gün etkinliğe katılan tüm oyun severlere steam üzerinden oynayabilecekleri oyun kodları armağan edilecek.

Turnuva kapsamında ise;

• Birinciye; Corsair K70 Rgb Mk. 2 Rapidfire oyuncu klavyesi

• İkinciye; Corsair Hs60 kulaklık 7.1 oyuncu kulaklığı

• Üçüncüye; Cosair M55 Rgb Ambidextrous pro beyaz oyuncu faresi hediye edileceği duyuruldu .

Etkinliğe Katılan Herkese Hediyeler!

Etkinliğe katılan tüm oyun severlere özel hediyeler de sunulacak. Etkinliğe ücretsiz katılım sağlama fırsatını kaçırmadan arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz.

Oyun severler için muhteşem bir etkinlik olması beklenen GAMEHYPE için geri sayım heyecanla bekleniyor.

(Only A Gamer)