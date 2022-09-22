Game Pass abonelerine müjde! 11 yeni oyun

Oyun konsollarında yakaladığı başarıyı Xbox Game Pass abonelik hizmetiyle sürdüren Microsoft, listesine her ay yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre eylül ayının sonuna kadar 11 yeni oyun kullanıcılar tarafından erişilebilir olacak. Oyunların hepsinin Game Pass’e bir günde eklenmeyeceğini belirtmekte fayda var. Açıklanan listeye göre yapımlar, önümüzdeki 10 gün içerisinde parçalar halinde kullanıcılarla paylaşılacak.

20 Eylül:

Deathloop – 539 TL

Hardspace: Shipbreaker – 360 TL

22 Eylül:

SpiderHeck – 22 Eylül’de çıkacak

Beacon Pines – 22 Eylül’de çıkacak

Slime Rancher 2 – 22 Eylül’de çıkacak

27 Eylül:

Moonscars – 27 Eylül’de çıkacak

Grounded (1.0) – 50 TL

29 Eylül:

Let’s Build A Zoo – 32 TL

Valheim (PC) – 32 TL

30 Eylül:

PAW Patrol Grand Prix – 30 Eylül’de çıkacak

Geçtiğimiz hafta Microsoft, Tokyo Oyun Fuarı‘ndan yaptığı bir canlı yayın ile oyunun Game Pass’te sunulacağını açıkladı. Xbox Game Pass ve PC Game Pass aboneleri, bugünden itibaren Ubisoft’un Yunan mitoloji destanı Assassin’s Creed Odyssey‘i Xbox Series X|S, Xbox One ve PC’de oynayabilecekler.

Yapılan açıklama ile birlikte Assassins Creed Odyssey, bugün Xbox ve bilgisayarda üzerinde Assassin’s Creed Origins‘e katılmış olacak. Assassin’s Creed Odyssey ile birlikte oyunun ana karakterleri Alexios ve Kassandra‘nın mitolojik savaşları yeni bir oyuncu kitlesi ile tanışıyor.

Assassin’s Creed Odyssey, ilk olarak 2018’de piyasaya sürülmüştü. Oyuncuları Assassin’s Creed Origins’den bile önceki zamanlarda Antik Yunanistan‘da bir yolculuğa çıkaran oyun oldukça çok sevildi. Oyunun Game Pass‘e gelmesi ise büyük bir sürpriz olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Shiftdelete