Game of Thrones finaline Twitter’da Jon Snow damga vurdu

Twitter’da rekor üstüne rekor kıran dizi, final bölümüyle yine en çok konuşulanlar arasında yer alarak olay yarattı. Final bölümünün en çok tweet atılan karakteri Jon Snow olurken Ghost hakkında 100 binden fazla Tweet atıldı. Finalde efsane dizinin oyuncuları da tweet atmaktan geri durmazken, en fazla tweet atan ülke Amerika oldu. Twitter tarafından yayınlanan dünya haritası ise final bölümünün ne kadar etki yarattığını gösterdi:

İşte Game of Thrones finali hakkında diğer bilgiler:

Final bölümünün en çok tweet atılan karakterleri:

1. 1-Jon Snow

2. 2-Bran

3. 3-Drogon

4. 4-Sansa

5. 5-Daenerys



