Dizinin final bölümünü ise Digiturk’ün internet tabanlı uygulamaları üzerinden 255 bin, televizyon üzerinden ise 80 bin Digiturk üyesi izledi.

Digiturk'ün dizi paketi üye sayısı, efsane yapımın final sezonununun etkisiyle yüzde 14 arttı.

Dünyada 150 ülkede yayınlanan Game of Thrones’un final bölümü yüz binlerce Digiturk üyesini ekran başına topladı. “Game of Thrones”, final sezonuyla Digiturk’te ekrana veda ederken kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Dizinin tutkunları akıllı telefonları, tablet ve bilgisayarları aracılığıyla final sezonunu, daha çok internetten izlemeyi tercih ettiler. 6 bölüm süren ve heyecanla takip edilen efsane yapımın final sezonu, Digiturk’ün internet tabanlı uygulamaları üzerinden 1 milyon 91 bin 608 saatlik izlenme rakamına ulaştı. Yedinci sezonu 399 bin 384 saat izlenen yapımın son sezonu yüzde 173’lük artışla 1 milyon saatlik izlenme rakamını aşmış oldu.

Efsane finali yüz binlerce Digiturk üyesi heyecanla izledi

İnternet tabanlı Digiturk uygulamaları üzerinden 255 bin, televizyon üzerinden ise 80 bin Digiturk üyesi dizinin finalini heyecanla takip etti. Digiturk'ün dizi paketi üye sayısı, efsane yapımın final sezonununun etkisiyle yüzde 14 yükseldi.



