Game of Thrones 8. sezon Türkiye yayın saati belli oldu

Game of Thrones 8. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak soru, kısa süre önce yanıt bulmuştu. Amerika’da 14 Nisan’da yayınlanmaya başlanacak olan dizi, Türkiye’de hangi gün ve hangi saatlerde yayınlanacak?

HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye’deki yayın hakları Digiturk’te bulunuyor. 30 Nisan’a kadar 1 No’lu beIN HD kanalında “Game of Thrones Özel” yayınlarına devam eden Digiturk, dizinin yayın saatiyle ilgili açıklama yaptı.

Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika’da 14 Nisan’da yayınlanan dizi Türkiye saati ile 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.

Sekizinci sezon boyunca dizi her hafta, pazar günleri gece yarısı ABD saatiyle yayınlancak, ardından pazartesi akşamları tekrarı verilecek.