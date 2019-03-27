Geçtiğimiz haftalarda Gambit ile yollarını ayıran Ukraynalı oyuncu bondik, CIS bölgesinin önemli takımlarından Winstrike‘a transfer oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada free agent statüsünde bulunan bondik’in kadroya katıldığı açıklandı. Bu transfer hamlesiyle birlikte kulüpten bir oyuncuyla da yollar ayrıldı. 19 Ekim 2018 tarihinden bu yana Winstrike adına mücadele eden Finlandiyalı oyuncu wayLander‘ın takımdan ayrıldığı belirtildi. bondik ise takımla birlikte ilk maçına geçtiğimiz gün Virtus.pro karşısında çıktı. Rus ekibinin 16-4 kazandığı maçta bondik, güzel bir performansa imzasını attı. 21 kez öldüren Ukraynalı, bunun karşılığında sadece 10 kez ölerek 1.55 rating elde etti.

bondik transferiyle birlikte Winstrike kadrosu nasıl şekillendi?

Kirill “Boombl4” Mikhailov

Aurimas “Kvik” Kvakšys

Georgi “WorldEdit” Yaskin

David “n0rb3r7” Danielyan

Vladyslav “bondik” Nechyporchuk

Daniil “pipsoN” Mescheryakov (Koç)

Kaynak: Playerbros