Fransız devi Paris Saint-Germain'in Teknik Direktörü Christophe Galtier, Galatasaray 'a transfer olan golcü futbolcu, Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

Calciomercato'nun aktardığı bilgilere göre düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam, Icardi'nin daha fazla süre bulacak olmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Kiralık oyuncuların çoğu sezon sonunda geri dönebilir, bu iyi olacak çünkü daha fazla maçta süre bulmuş olacaklar. Umarım Mauro mutludur ve etkili olabilir."

Icardi'den Galatasaray sözleri

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a imza atmasının ardından transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan yıldız forvet ise, “PSG’de oynarken buraya gelmiştim ve bu statta bir gol atmıştım. Şu anda Galatasaray formasını savunacağım. Umarım burada gollerime devam ederim ve gol sevinçlerimi Galatasaray için paylaşırım. Umarım tekrar bu takımı tekrar en üst seviyeye getiririz. Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Oyuncular, çalışan herkes, tüm taraftarı tekrar bir Şampiyonlar Ligi gecesiyle tanıştırarak bunu kutlamak istiyor.” ifadelerini dile getirmişti.

Kiralık olarak Galatasaray'a imza atan 29 yaşındaki Arjantinli golcü, geçtiğimiz sezon 30 maçta 5 gollük performans göstermişti.



