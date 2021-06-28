Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, geçen sezon Ligue 1'de mucizevi bir şampiyonluk yaşamıştı. Takımın tecrübeli teknik direktörü Christophe Galtier ise sezon sonu takımdan ayrılmıştı.

Adı bir çok takımla anılan Galtier, bir başka Ligue 1 ekibi Nice'in yeni teknik direktörü oldu. Galtier Lille'den önce Saint-Etienne takımında yaklaşık 8 yıl çalışmıştı.

Lequipe'in haberine göre Nice, 5 milyon Euro altında bir bedelle Galtier'i transfer ederken deneyimli teknik adam 3 yıllık sözleşme imzaladı.



