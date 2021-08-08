Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile geçen sezon Ligue 1 şampiyonluğuna olan teknik direktör Christophe Galtier, sezon başında sürpriz bir kararla Nice takımına transfer olmuştu. Deneyimli teknik adam sezona galibiyet ile başlayamadı.

Golsüz bitti

İlk hafta maçında evinde Reims ile karşılaşan Nice sahadan golsüz berabere ayrılırken özellikle hücumda zorlandı. Golcü oyuncu Dolberg'in ikinci yarıda oyuna girdiği Nice takımı ile Burak Yılmaz'ın adı anılmıştı. Galtier'in Burak Yılmaz transferini istediği basına yansımıştı.