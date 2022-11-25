2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor... 5. günün ilk maçında Galler, İran'la karşılacak. Turnuvadaki ilk maçında ABD ile 1-1 berabere kalan Galler, İran karşısında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. 6-2'lik farklı İngiltere mağlubiyeti sonrasında sarsılan İran ise telafi peşinde.

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 elemelerinde grubundaki rakiplerinden biri olan Galler'in zorlu mücadelesini Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un da yerinden takip etmesi bekleniyor.

Galler-İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Günün ilk karşılaşması 13.00 seansında oynanacak. Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi Guatemala'dan Mario Escobar yönetecek. Maçı TRT 1 canlı olarak ekranlara getirecek.

Galler-İran muhtemel 11'leri:

Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Morrell, Williams, Bale, James, Moore.

İran: H.Hosseini, Moharrami, Pouraliganji, M.Hosseini, Mohammadi, Jahanbakhsh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajisafi, Amiri, Taremi.