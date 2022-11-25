Galler-İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Dünya Kupası'nda 5. günün ilk seansında B Grubu'nda Galler ile İran karşı karşıya gelecek. Henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin de hedefi 3 puanla tanışmak. Karşılaşma öncesinde 'Galler-İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' soruları soruluyor. Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor... 5. günün ilk maçında Galler, İran'la karşılacak. Turnuvadaki ilk maçında ABD ile 1-1 berabere kalan Galler, İran karşısında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. 6-2'lik farklı İngiltere mağlubiyeti sonrasında sarsılan İran ise telafi peşinde.
A Milli Takımımız'ın EURO 2024 elemelerinde grubundaki rakiplerinden biri olan Galler'in zorlu mücadelesini Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un da yerinden takip etmesi bekleniyor.
Galler-İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Günün ilk karşılaşması 13.00 seansında oynanacak. Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi Guatemala'dan Mario Escobar yönetecek. Maçı TRT 1 canlı olarak ekranlara getirecek.
Galler-İran muhtemel 11'leri:
Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Morrell, Williams, Bale, James, Moore.
İran: H.Hosseini, Moharrami, Pouraliganji, M.Hosseini, Mohammadi, Jahanbakhsh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajisafi, Amiri, Taremi.