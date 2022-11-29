2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere, son maçlarında karşı karşıya gelecekler. Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 ile geçen İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı. Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu. İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var. İngiltere, kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Gareth Southgate'in öğrencilerine 1 puan da yetiyor. Grupta -2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

Galler-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak Galler-İngiltere maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galler-İngiltere muhtemel 11'ler:

Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams, James, Moore, Bale

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Sterling, Mount, Foden, Kane