Galler - İngiltere maçı iddaa oranları

Gareth Bale önderliğindeki Galler, Gareth Southgate'in öğrencileri (İngiltere) ile kozlarını Ahmed bin Ali Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

ABD karşısında Gareth Bale'ın penaltı golüyle 1 puan alan Galler, İran'a 90+8 ve 90+11'de yediği gollerle 2-0 yenildi ve Dünya Kupası B Grubu'ndan çıkabilmek için İngiltere'yi yenmekten başka çaresi kalmadı. İran maçında kırmızı kart görüp takımı 10 kişi bırakan Wayne Hennessey, İngiltere'ye karşı yok. Kalede Danny Ward olacak. Beklerde Connor Roberts ile Neco Williams görev yapacak. Savunmanın ortasında "Joe Rodon, Chris Mepham & Ben Davies" üçlüsü forma giyecek. Bu beşlinin önünde, hücum ile savunma arasındaki köprüyü "Aaron Ramsey & Ethan Ampadu" ikilisi oluşturacak. Hücum merkezinde Kieffer Moore izleriz; Moore'a Daniel James ve Gareth Bale destek verir.

İran'ı 6-2 yenerek Dünya Kupası serüvenine başlayan ancak ABD karşısında hem tribündekileri hem de ekran başındakileri uyatarak 0-0 berabere kalan İngiltere ise Galler'i yenerse grup lideri olacak. Beraberlik halinde diğer maçın (İran-ABD) sonucunu bekleyecekler çünkü berabere kalıp grubu lider bitirme ihtimalleri olduğu gibi, ikinci sıraya düşme olasılıkları da mevcut. TD Gareth Southgate, ilk 11'de radikal değişiklikler yapmayacaktır. Stoperde "Stones & Maguire" ikilisi, beklerde Kieran Trippier ve Luke Shaw aynen devam edecek. Orta alanda bir kez daha Declan Rice ve Jude Bellingham'ı izleyeceğiz. Hücumun en ilerisinde Harry Kane, arkasında Mason Mount yer alacak. İngiliz medyasına göre, Phil Foden ilk 11'deki tek değişiklik olacak. Bukayo Saka veya Raheem Sterling ikilisinden birine kulübe yolu gözüküyor...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galler'in son 7 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. (7 maç - 2B 5M)

- İngiltere son 8 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 3 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla İddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu! %19'luk kesim zorlu maçta Harry Kane ve arkadaşlarından galibiyet bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Grubun diğer maçında, İran ile ABD kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ'TAN "İRAN-ABD" YORUMU

İngiltere karşısında aldığı farklı mağlubiyet sonrası çıktığı Galler karşısında üstün bir futbol sergileyen İran son dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşmada alacakları en kötü beraberlikle üst tura çıkmayı başaracaklar. ABD ise grupta oynadığı ilk 2 karşılaşmada genç kadrolarıyla rakiplerine karşı sahadan beraberliklerle ayrıldı. Artık üst tura çıkabilmeleri için kazanmaktan başka bir şansları kalmadığından dolayı bütün riskleri alarak maça başlamalarını bekliyorum. Grupta üst tura çıkmak isteyen iki ekip de ofansif bir futbolla maça başlayıp "karşılıklı gol" bulacaktır.