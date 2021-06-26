EURO 2020'de Son 16 heyecanı başlıyor. İlk maçta Galler ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Gareth Bale önderliğindeki Galler, A Milli Takımımız'ın da yer aldığı A Grubu'nu İtalya'nın ardından 4 puanla 2. sırada tamamladı ve Son 16 biletini kaptı. Turnuvadaki ilk sınavı olan Finlandiya maçında Christian Eriksen’in yaşadığı kalp rahatsızlığıyla sarsılan Danimarka ise o maçı kaybetmesine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Danimarkalı oyuncular, bir sonraki maçta Belçika’ya da kaybetmelerine rağmen grubun son maçında Rusya’yı 4-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı ve Galler’in rakibi oldu. Danimarka ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonalarında ilk iki maçını kaybetmesine rağmen tur atlayan ilk takım olarak tarihteki yerini aldı.

Galler - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galler - Danimarka muhtemel 11'ler:

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore

Danimarka: Schmeichel, Maehle, Vestergaard, Kjaer, Christensen, Wass, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Damsgaard, Braithwaite

Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.

Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)

İtalya-Avusturya (22.00/Londra)

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

Final

11 Temmuz Pazar:

1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)