2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A yolu play-off finalinde Galler, Ukrayna'yı konuk etti. Cardiff City Stadı'nda oynanan mücadelenin 33'üncü dakikasında Gareth Bale'in kullandığı serbest vuruşta Yarmolenko'nun uzaklaştırmak istediği top ağlarla buluştu: 1-0. Kalan sürede başka gol olmadı ve Galler, Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı.

Galler, 1958 yılında İsveç'te düzenlenen ve turnuvada Brezilya'ya çeyrek finalde elendi. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Galler, 15 puanla ikinci sırada yer alarak play-off hakkı elde etti. Rakiplerini geçen Galler, 64 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı.

Katar'da 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası'nde yer alacak Galler, B Grubu'nda; İngiltere, İran ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

DHA