Galio, League of Legends evreninde oldukça revaçta bir şampiyondur. Büyücülerden biri olan Galio, aynı zamanda tank görevi görür. Kaya gibi sağlam bir muhafız olan Galio ile ilgili tüm bilgileri ve S11 yeni sezondaki değişiklikleri paylaştık.

Heybetli Muhafız Galio

Taştan dev bir muhafız olan Galio, ışıltıların şehri olan Demacia'dan gelmektedir. Şehrin kapılarında hiç yorulmadan nöbet tutar. Düşman büyücüleri haklamak için yapılmış olan şampiyonun kimi zaman senelerde hareketsiz bir biçimde beklediği zamanlar olur. Fakat güçlü büyücüler onu uyandırdığında tamamen harekete geçer.

Uyanışı iyi değerlendirmek isteyen Galio, savaşlardan zevk almayı ve arkadaşlarını korumayı iyi bilir. Fakat kazandığı zaferlerin her biri buruktur. Çünkü yok ettiği büyü aslında Galio'yu harekete geçiren etmendir. Kazandığı her savaş onu yine hareketsiz kılacaktır.

Heybetli Muhafız Galio Oynanış Biçimi

Galio takım savaşlarına yeri göğü sarsan girişler yapmayı sever. Seçiminizi galio şampiyonundan yana yaptığınızda takımın bel kemiği olursunuz. Galio'nun skillerinde pasif skili Ezen Darbe'dir. Bu skill sayesinde normal saldırısı 75 birim alana büyü hasarı verir. Skilleri herhangi bir şampiyona isabet ettiğinde Ezen Darbe’nin bekleme süresi azalır.

Savaş Yelleri, klavyeden Q yeteneğinde ise şampiyonumuz büyü hasarı veren iki rüzgar öbeği gönderir. Bu öbekler birleştiğinde ise büyük bir hortuma dönüşür. Hortum 1,5 saniye kadar büyü hasarı verir.

Durand Kalkanı ise klavyeden W yeteneğidir. Pasif haliyle 12 saniye hasar almazsa büyü hasarı durduran bir kalkan elde eder. İkinci kullanımı ise, şampiyon güç toplamaya başlayarak hasar azaltma kazanır ve yavaşlar. Ayrıca yakındaki rakip şampiyonları kışkırtır ve hasar azaltma etkisini yeniler. Önemli bir not düşelim, bu kalkanın güç toplaması için şampiyonun yoğunlaşması, kitle kontrolüyle önlenemez.

Klavyeden E yeteneği olan Adalet Yumruğu ile şampiyon devasa bir yumrukla ileri fırlar. Rakiplere büyü hasarı vererek onları havaya savurur. Eğer Galio bir şampiyona çarparsa durur ve büyü hasarı verir. Son olarak Kahraman Dalışı, takım arkadaşlarından birinin o andaki konumunu iniş noktası olarak belirler. İniş yapana kadar Galio tüm takıma hasar azaltma sağlar. Aynı anda iniş yaptığında alandaki rakipler büyü hasarı alarak havaya savrulur.

Heybetli Muhafız Galio S11 Rün Dizilimi

Oldukça sağlam bir tank olan Galio şampiyonu aynı zamanda bir büyücüdür. Rünleri de ona göre dizilmelidir. Galio karakterinin S11 yeni rünleri;

Hakimiyet

Yırtıcı

Kan Tadı

Hayalet Poro

Usta Avcı

Azim

İkinci Şans

Metanet ve;

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 5 Zırh

Heybetli Muhafız Galio S11 Yetenek Skilleri

Galio şampiyonunun yeteneklerinin geneli oldukça farklıdır. Şampiyonun S11 yeni sezonda yetenek dağılımı;

Savaş Yelleri: 1- 4- 5- 7- 9

Durand Kalkanı: 2- 8- 10- 12- 13

Adalet Yumruğu: 3- 14- 15- 17- 18

Kahraman Dalışı: 6- 11- 16

Heybetli Muhafız Galio S11 Counter Pickler

Elbette Galio'nun heybetinden sual olmaz. Fakat onun da karşısında zayıf kaldığı şampiyonlar var. Bunlar;

Braum

Yasuo

Janna

Talon

Udyr

Heybetli Muhafız Galio Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Hextech Füzekemer

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Rabadon'un Şapkası

Morellonomikon

Uğursuz Koruma

Heybetli Muhafız Galio Kostümleri

Heybetli bir muhafız olan Galio'nun kostümleri de en az kendisi kadar heybetli. Galio şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Efsunlu Kostüm

Komanda Kostümü

Kapı Bekçisi Kostümü

Kazanova Kostümü

Gagalio Kostümü