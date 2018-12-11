'Galibiyetleri taçlandırmak istiyoruz'

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Beşiktaş ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Beşiktaş deplasmanın zor bir deplasman olduğunu ifade eden Şahin, "Zor deplasmanları da bizim takım sever. Büyük maçları büyük oynarız. Son 3 haftada kazanarak hem moral bulduk hem de zirve yarışında ağırlığımızı hissettirdik. Beşiktaş maçında iyi sonuç alarak bu galibiyetlerimizi taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Şahin, Trabzonspor’un layık olduğu yerin zirve olduğunu kaydederek, "Üst sıraları istiyor ve hedefliyorsak, Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla dönmek zorundayız. Son haftalarda futbolcuların azmi, mücadele gücü, ekip ruhu bizim bu maç öncesi en büyük güvencemiz. İnşallah Trabzon’a taraftarların mutlu olacağı bir sonuçla döneceğiz." diye konuştu.

"Tarlayı ekip biçeceğiz"

Altyapıdan gelen oyuncuların performansının kendilerini aldıkları sonuçlar kadar mutlu ettiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Altyapıya büyük önem veriyoruz. 1461 Trabzon da bizim göz bebeğimiz. Sadece Trabzonspor’un değil Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdadır. İleride A takımda oynayacak çok oyuncu var. Yeni Abdülkadirler, Yusuflar, altyapımızdan çıkacak dedik, buna inanıyoruz. Trabzon’da fındık yetişir, denizden balık çıkar, bir de futbolcu yetişir. Burada bu tarla varsa, ekip biçeceğiz."

1461 Trabzon ve Altyapı Koordinatörlük görevinde de bulunan Şahin, "A takım ile burası arasında bir köprü olmaya devam edeceğiz. Ben 2-3 yıl içerisinde çok güzel şeylerin ortaya çıkacağını, takımda altyapıdan gelecek oyuncu sayısının artacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA