Türk futbolu ve Fenerbahçe 'nin parlayan yıldızı Arda Güler kariyerinde ilk kez A Milli Takım daveti aldı. 17 yaşındaki oyuncu, 2-1 kazandığımız İskoçya karşısında şans bulamasa da taraftarın sevgisini hissetti. Saha kenarında ısınmaya başladığında Diyarbakır'da tribünler 'Arda' tezahüratı yaptı ancak teknik direktör Stefan Kuntz genç oyuncuyu tercih etmedi.

Arda'yı ilk kez kadroya davet eden teknik adam olan Kuntz basın toplantısında da başarılı oyuncunun ilerleyen dönemde şans bulacağını söyledi. Son düdükle birlikte takım soyunma odasına gitmeden tribünlere yöneldi. Galibiyet üçlüsünü Ay-Yıldızlılar'ın en küçüğü Arda Güler çektirdi.

Bu anlar futbolseverlerin içini ısıttı.







