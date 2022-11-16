Galibiyet üçlüsü Arda Güler'den!
A Milli Takım tarihinde ilk kez Diyarbakır'da sahaya çıktı, İskoçya'yı 2-1 yıktı. Kariyerinde ilk kez Ay-Yıldızlılar'dan davet alan Arda Güler ise tribünlerin 'Arda' tezahüratlarıyla ısındı ancak Kuntz genç oyuncunun ilerleyen dönemde şans bulacağını açıkladı. 17 yaşındaki yıldız, son düdüğün ardından galibiyet üçlüsünü çektirdi, bu anlar içleri ısıttı.
Türk futbolu ve Fenerbahçe 'nin parlayan yıldızı Arda Güler kariyerinde ilk kez A Milli Takım daveti aldı. 17 yaşındaki oyuncu, 2-1 kazandığımız İskoçya karşısında şans bulamasa da taraftarın sevgisini hissetti. Saha kenarında ısınmaya başladığında Diyarbakır'da tribünler 'Arda' tezahüratı yaptı ancak teknik direktör Stefan Kuntz genç oyuncuyu tercih etmedi.
Arda'yı ilk kez kadroya davet eden teknik adam olan Kuntz basın toplantısında da başarılı oyuncunun ilerleyen dönemde şans bulacağını söyledi. Son düdükle birlikte takım soyunma odasına gitmeden tribünlere yöneldi. Galibiyet üçlüsünü Ay-Yıldızlılar'ın en küçüğü Arda Güler çektirdi.
Bu anlar futbolseverlerin içini ısıttı.