Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Deneyimli oyuncuyla yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı belirsizliğini korurken Galatasaray'da orta saha rotasyonunun genişlemesiyle Belhanda'nın geleceği de kulübe bağlı.

Galatasaray, Younes Belhanda'nın kalan haftalardaki performansına göre oyuncuyla yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaray'da orta saha rotasyonunun büyümesiyle yeni sözleşmeye sıcak bakan fakat talep edilen indirime sıcak bakmayan Belhanda'nın eli zayıfladı.

Younes Belhanda son haftalarda formasını kaybetti. Fatih Terim hem Kasımpaşa hem de Alanyaspor maçlarında yıldız futbolcuya ilk 11’de görev vermedi. Sezon sonunda yapacağı transferlerle de kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray’da Faslı oyuncunun kaderi kendi ellerinde.

Younes Belhanda için en fazla 1.5 milyon euro

Galatasaray’ın, Belhanda’ya sunacağı tavan rakam belirlendi. Şu anda 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda, yeni sözleşme için yüzde 50’den fazla indirime imza atmak zorunda. Sarı kırmızılılar, teknik heyetin isteği halinde maksimum 1.2-1.5 milyon euro bandında bir garanti teklif önerecek. (Hürriyet)