PSV ile İstanbul’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında ilk 11’de görev alan DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika’nın yerine St. Johnstone mücadelesinde Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, sahaya Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel ve Mustafa Muhammed ilk 11’iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

Üç transfer ilk kez sahada

Galatasaray ’ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey’e ilk kez görev verdi.

Galatasaray’da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.

Stat kapasitesinin yüzde 50’si oranında taraftar alındı

Galatasaray ile St. Johnstone arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada tribünlere stat kapasitesinin yüzde 50’si oranında taraftar alındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma boyunca oyunculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. (AA)