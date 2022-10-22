Galatasary Nef - Beşiktaş Emlakjet maç sonucu: 67-74

Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Nef, sahasında Beşiktaş Emlakjet'i konuk etti. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı mücadeleden 74-67'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray Nef, 4. maçında 3. yenilgisini alırken Beşiktaş Emlakjet ise ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Beşiktaş'ta Jordan Usher, 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Gediminas Orelik 15, Okben Ulubay 13 sayıyla oynadı. Galatasaray'da Dee Bost, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Sadık Emir Kabaca da 11 sayıyla maçı tamamladı.