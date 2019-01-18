  • Haberler
  • Galatasaray
  • Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer açıklaması: Wilfried Bony...

Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer açıklaması: Wilfried Bony...

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Wilfried Bony'nin Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak takımın menajeri Graham Potter'dan açıklama geldi.

18 Ocak 2019, Cuma 15:05 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer açıklaması: Wilfried Bony...

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Wilfried Bony'nin ara transfer döneminde Galatasaray'a geleceği konuşuluyordu.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'de yer alan ve "Wilfried Bony: Galatasaray, Swansea City'nin golcüsüyle ilgileniyor" başlıklı haberde konuyla ilgili olarak resmi bir açıklamaya yer verildi.

Swansea'nin menajeri Graham Potter, Bony ile ilgili gelecek tekliflere açık olduklarını söylerken "Henüz bize ulaşmış bir resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahilli golcü 10 aylık diz sakatlığı sonrasında bu sezon 7 maçta forma giyerken fileleri 1 kez havalandırabildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.