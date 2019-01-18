İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Wilfried Bony'nin ara transfer döneminde Galatasaray'a geleceği konuşuluyordu.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'de yer alan ve "Wilfried Bony: Galatasaray, Swansea City'nin golcüsüyle ilgileniyor" başlıklı haberde konuyla ilgili olarak resmi bir açıklamaya yer verildi.

Swansea'nin menajeri Graham Potter, Bony ile ilgili gelecek tekliflere açık olduklarını söylerken "Henüz bize ulaşmış bir resmi teklif yok." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahilli golcü 10 aylık diz sakatlığı sonrasında bu sezon 7 maçta forma giyerken fileleri 1 kez havalandırabildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler