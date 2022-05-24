Bodrum’daki Küfe Loung’ta bir araya gelen gecede dernek Başkanı Cankat Boylu, yönetim kurulu üyelerinden Nazif Barlas, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray eski yöneticilerinden Fatih Gökşen, Tuncer Hunca, Derya Taşdelenler, Jerfi Fıratlı ve eski Milli futbolculardan Hasan Kabze ile onlarca kişi katıldı.

Gecede sunuculuğu ünlü spor spikeri Ümit Aktan yaptı. Gecede ayrıca Fanatik Gazetesi yazarı Oğuz Dizer ile birçok genel divan kurulu üyeleri de yer aldı.

Cankat Boylu yaptığı açıklamada “Aynı günü iki coşkuyu birden yaşamak ve sarı kırmızılı camia ile birlikte bu coşkuyu onurla ve gururla yaşamaktan ve böyle değerli bir günümüzü kutlamaktan hepimiz mutlu olduk” diye konuştu.

Gece müzikli eğlence ile devam etti.