Galatasaray geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu Yusuf Demir'in transferini Rapid Wien ile 6 milyon Euro bonservis karşılığında bitirmişti.

Messi'nin 30 numarasını seçti

Galatasaray'ın bu sezon en önemli kozlarından biri olması beklenen Yusuf Demir forma numarası olarak 30 rakamını seçti. Bu Lionel Messi'nin Barcelona'da ilk sezonunda giydiği ve şu anda Paris Saint Germain'de terlettiği formanın numarası. Messi'yi idolü olarak gören Demir Galatasaray ile 30 numaralı forma altında başarılar yakalamak istiyor.

Evet, enflasyonu düşünemedim

Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic Yusuf'un transferi için "Yusuf Demir için ilk teklif Çarşamba gecesi geldi, kabul ettik ve anlaştık. Sabit ücretle birlikte bonuslarla ve oyuncunun sonraki satışından gelecek payla çok daha fazla kazanabiliriz. Galatasaray, Yusuf için 3 buçuk yıla yayılan taksitler ödeyecek. Geciken taksit olursa ek ödeme alacağız. Ancak taksitleri uzun süreli yaptık ve son ödemelerde gelecek paranın değer kaybetme riski var. Evet, enflasyonu düşünemedim." şeklinde konuştu. (Ajansspor)