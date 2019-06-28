Galatasaraylı Yunus Akgün için flaş teklif! İtalyanlar geliyor

Ocak ayında Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 11 milyon euro'ya gönderen Galatasaray'da altyapıdan yetişen bir başka isim Yunus Akgün için talipler gelmeye devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde Belçika ekibi Anderlecht'in ilgisini üzerine çeken Yunus Akgün, şimdi de Serie A ekiplerinden Lazio'nun yakın markajına girdi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio, 18 yaşındaki genç yetenek için Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, genç futbolcu için Galatasaray'a 3 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun adı

İtalyan ekibiyle daha önce de anılıyordu.

Geride kalan sezonda Galatasaray A Takım formasını 20 resmi maçta terleten Yunus Akgün, 5 gol atıp 3 asist yaptı.



