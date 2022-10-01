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Galatasaray'lı Yunus Akgün: Adana'da kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

İki sene kiralık olarak Adana Demirspor forması giydikten sonra Galatasaray'a dönen Yunus Akgün duygusal bir maça çıktığını söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren genç oyuncu, "Adana Demirspor deplasmanı zor. Kazanamıyorsan da Adana gibi deplasmanda kaybetmeyeceksin. İyi bir maç oldu" dedi.

01 Ekim 2022, Cumartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray'lı Yunus Akgün: Adana'da kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Süper Lig 'in 8. haftasında Adana Demirspor- Galatasaray karşılaşması golsüz sona erdi. Mücadelenin ardından Galatasaray'lı Yunus Akgün konuştu.

İki sene kiralık olarak formasını giydiği Adana Demir'e karşı mücadele etmenin kendisi açısından duygusal olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Çok pozisyona girdik, direkten dönenler, kaleci Ertaç Özbir'in çıkardıkları... Adana Demirspor deplasmanı zor. Kazanamıyorsan da Adana gibi deplasmanda kaybetmeyeceksin. İyi bir maç oldu. Önümüzde çok maç var, çalışmaya devam" açıklamasında bulundu.


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