Süper Lig 'in 8. haftasında Adana Demirspor- Galatasaray karşılaşması golsüz sona erdi. Mücadelenin ardından Galatasaray'lı Yunus Akgün konuştu.

İki sene kiralık olarak formasını giydiği Adana Demir'e karşı mücadele etmenin kendisi açısından duygusal olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Çok pozisyona girdik, direkten dönenler, kaleci Ertaç Özbir'in çıkardıkları... Adana Demirspor deplasmanı zor. Kazanamıyorsan da Adana gibi deplasmanda kaybetmeyeceksin. İyi bir maç oldu. Önümüzde çok maç var, çalışmaya devam" açıklamasında bulundu.







