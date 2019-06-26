Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, ülkesinin Namibya'yı 1-0 yendiği Afrika Uluslar Kupası maçında sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı. Antrenmanda ayak bileğini burktuğu için karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun sakatlığıyla ilgili Fas Milli Takımı'nın doktoru Abderrazak Hifti'den açıklama geldi.

Basın mensuplarına oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi veren Hifti, "Şu anda tüm oyuncular hazır ve hiçbir sakatlık sinyali yok. Takımla birlikte çalışmayan üç ya da dört futbolcu var ama onlar da sakat değil." ifadelerini kullanırken Belhanda ile ilgili soruyaysa "Kendisi artık oynamaya hazır." cevabını verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler