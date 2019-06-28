Galatasaraylı Younes Belhanda fena kükredi: 'Nankörler...'

Galatasaray'ın yıldız ismi Younes Belhanda, ülkesi Fas'ın ülkesi Fas'ın Afrika Uluslar Kupası'nda bu akşam Fildişi Sahilleri ile oynayacağı D Grubu ikinci maçı öncesinde teknik direktör Herve Renard ile birlikte kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında oldukça sinirli görünen 29 yaşındaki futbolcunun basın mensupları hakkında kullandığı ifadeler gündem yarattı.

Hocası Renard'dan övgüyle söz eden Belhanda, "Onunla çalışmak, her zaman için büyük bir zevk. Birlikte harika şeyler yaşadık. Kendisi hocamız olduğundan bu yana takımda çok ciddi bir yükseliş var." şeklinde konuşurken kendisini eleştiren gazetecilere ise şu sözlerle yanıt verdi: "Gazeteciler ve genel olarak ülkemizdeki insanların çoğu nankör. Milli takımda oynamak asla basit bir şey değildir. Bunun farkında olmanız gerekiyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler