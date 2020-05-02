Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Moralinin yerinde olduğu belirtilen Cengiz'i Galatasaraylı yöneticiler yalnız bırakmıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Cengiz'i ziyaret etti.

Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından, "Sevgili başkanımızı ziyaret ettik" paylaşımında bulundu.

3 gün gözetim altında tutulacak başkan Mustafa Cengiz'in hasta yatağında bile durmadığı gelen haberler arasında. Moralinin yerinde olduğu belirtilen Cengiz’in bu süreçte kulüp çalışmalarını da hastanedeki odasından gerçekleştirdiği bildirildi.