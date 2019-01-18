Galatasaraylı yönetici Okan Böke istifa etti

Galatasaray Voleybol Şubesi yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke maddi nedenlerden dolayı istifa etti.

18 Ocak 2019, Cuma 11:35
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Galatasaraylı yönetici Okan Böke istifa etti

Galatasaray'da istifa depremi yaşandı. Kulübün voleybol şubesi yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi Okan Böke, maddi nedenlerden ötürü istifa etti. 

Galatasaray yönetiminin Böke'yi geri döndürdürmeye çalıştığı öğrenildi. 

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