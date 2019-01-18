Galatasaraylı yönetici Okan Böke istifa etti

Galatasaray'da istifa depremi yaşandı. Kulübün voleybol şubesi yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi Okan Böke, maddi nedenlerden ötürü istifa etti.
Galatasaray yönetiminin Böke'yi geri döndürdürmeye çalıştığı öğrenildi.
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Galatasaray'da istifa depremi yaşandı. Kulübün voleybol şubesi yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi Okan Böke, maddi nedenlerden ötürü istifa etti.
Galatasaray yönetiminin Böke'yi geri döndürdürmeye çalıştığı öğrenildi.
Detaylar birazdan...
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