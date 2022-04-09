Galatasaray , yarın oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürürken, Futbol Şube Sorumlusu Nihat Kırmızı, Ajansspor'un sorularını cevapladı.

"Florya'da herkes maça kilitlendi"

Fenerbahçe maçı için açıklama yapan Nihat Kırmızı, şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe maçları Galatasaray için, Galatasaray maçları Fenerbahçe için çok önemlidir. Florya'da herkes karşılaşmaya kilitlenmiş durumda. Hocamız, futbolcularımız çok iyi çalıştı."

"Şampiyonluk iddiası olmasa da maçın değeri eksilmez"

"İki takımın şampiyonluk iddiası olmasa da maçın değerinden bir şey eksilmez. Tüm gündemden bağımsız maça konsantreyiz. İnşallah Kadıköy'deki serimizi sürdüreceğiz"

"Hem Kerem hem sağlık ekibi elinden geleni yapıyor"

Galatasaray yöneticisi, Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynayamayacağıyla ilgili soruya, "Bunu bir tek hoca bilir. Hem Kerem hem sağlık ekibi elinden geleni yapıyor. Kerem bizim çok büyük bir değerimiz. Tüm futbolcularımız maçın öneminin farkında, kimin oynayacağı değil, kiminle oynayacağımız önemli" yanıtını verdi.