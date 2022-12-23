Kura çekimi sonrası Galatasaray 'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, Alanyaspor eşleşmesine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, deplasmanda Alanyaspor ile oynayacakları son 16 turu eşleşmesiyle ilgili olarak, "Dün Ankara Keçiörengücü ile keyifli bir maç oynadık ve sonunda tur atladık. Bugün de kurada Alanyaspor ile eşleştik. Görüyoruz ki sahalarda en hassas olduğumuz konu sporcu sağlığı. Bir yandan maçı kazanmanın heyecanı içinde, bir yandan da sporcularımıza bir şey olmasın diye dikkatle maçı gözlemliyoruz. Umarız keyifli bir maç olur ve bundan sonra son 8'e ve sonunda da şampiyonluğa Galatasaray uzanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hem Süper Lig Kupası'nı, hem de Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ - İSTANBUL, (DHA)



